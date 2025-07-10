Депутат Нилов предложил ограничить деятельность страховых агентов

Страховыми агентами смогут быть только юридические лица и ИП, причем они смогут работать только на основании агентского договора.

10 июля 2025 года депутат Ярослав Нилов внес в Госдуму законопроект, по которому страховыми агентами разрешено быть только юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Остальные не смогут оказывать подобные услуги.

Кроме того, страховые агенты будут обязаны вести свою деятельность на основании агентского договора.

«Законопроектом предлагается определить, что страховыми агентами могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели, а их деятельность осуществляется на основании агентского договора», — сказано в пояснительной записке.

Ярослав Нилов отмечает, что деятельность страховых агентов имеет систематический характер и нацелена на получение прибыли, а значит ее должны вести профессиональные участники рынка. Четкое определение вида договора между страховщиком и агентом позволит устранить правовые неопределенности, которые могут появиться в спорных ситуациях.

Если законопроект примут, он вступит в силу через полгода со дня официального опубликования.