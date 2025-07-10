Инвесторы недовольны лишними налогами при покупке замороженных акций

Из-за того, что рыночной стоимостью заблокированных активов считают их цену на иностранном рынке, у инвесторов возникает дополнительный налог на материальную выгоду. ЦБ и Минфин попросили разобраться в ситуации, иначе инвесторы будут должны государству больше, чем вложили в акции.

Ассоциация розничных инвесторов (АРИ) просит Центробанк и Минфин устранить «юридический парадокс» при расчете налога на материальную выгоду по иностранным ценным бумагам.

Обычно налог возникает, если инвестор купил акции по одной цене, а продал дороже. Однако в отношении активов, которые были куплены на внебиржевом рынке, ценой покупки считают базовую стоимость актива на иностранном рынке, а не ту цену, которую сформировала биржа или брокер в своем стакане. Например, цену акций Apple считают по показателям на бирже NASDAQ. Об этом пишет РБК.

«Зарубежную цену актива нельзя учитывать как рыночную для России. Если ничего не изменить, каждый следующий покупатель этой же бумаги будет платить такой же налог, и в итоге государство получит с одного актива налогов больше, чем он стоит», — сказал председатель правления АРИ Илья Херсонцев.

Парадокс возник из-за того, что концепция рыночной цены предполагает ее доступность участникам рынка, но торги на иностранных площадках недоступны инвесторам из РФ. В результате инвесторам начисляют налог на материальную выгоду, но делают это не сразу, а при выводе средств со счета или по итогам года. Не исключена ситуация, при которой инвестор будет должен государству больше, чем вложил в ценные бумаги.

28 апреля 2025 года Мосбиржа запустила внебиржевые торги заблокированными ценными бумагами иностранных компаний.