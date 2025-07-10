ИФНС рассказала, какие ошибки чаще всего допускают при расчете страховых взносов

Чаще всего бухгалтеры допускают ошибки в персонифицированных сведениях: указывают меньшее число застрахованных лиц, чем есть в расчете по страховым взносам (РСВ).

Налоговики при камеральной проверке расчета по страховым взносам пользуются контрольными соотношениями, которые указаны в письме ФНС от 26.02.2024 № БС-4-11/2112. ИФНС по Таганрогу Ростовской области на вебинаре рассказала про типичные ошибки в РСВ и 6-НДФЛ. «Клерк» присутствовал на мероприятии.

Если в персонифицированных сведениях указать меньшее количество застрахованных, чем в самом РСВ в разделе 3, то ФНС направит требование. Также налоговики обратят внимание, когда в персучете сумма выплаты физлицу одна, а в расчете по взносам — другая.

В ходе камеральной проверки также проверяют применение пониженных тарифов страховых взносов. Если допустить ошибку, то это будут считать занижением базы, а значит, налоговики пришлют требование.

Когда компания не соблюдает нормы применения пониженных тарифов, это грозит доначислением.

С 1 января 2025 года налогоплательщики, которые в последние три месяца отчетного периода фактически не осуществляли выплаты и другие вознаграждения в пользу физлиц, должны в сведениях о застрахованных лицах проставить код НВ. Если, как раньше, указать код НР, это будет ошибкой.