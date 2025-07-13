Для федеральных и региональных льгот хотят создать единую платформу

НСПК (Национальная система платежных карт) в середине 2025 года обсуждает возможность создания единой платформы для региональных и федеральных льгот на базе платежной системы и карт «Мир».

Об этом рассказал гендиректор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин на сессии «Национальная цифровая инфраструктура на финрынке: как найти оптимальную модель сотрудничества государства и бизнеса» на Финансовом конгрессе Банка России.

Он отметил возможность создания централизованного решения с использованием карт «Мир» для работы с федеральными, региональными и муниципальными мерами поддержки.

«Сегодня жители более 40 регионов пользуются картой „Мир“ как инструментом идентификации для получения тех или иных льгот и скидок. В зависимости от географических и экономических условий субъекта такие карты могут выступать в качестве ски-пасса, проездного билета в общественном транспорте, медицинского полиса, а также выполнять другие функции. Следующий этап, в котором мы видим точку роста, — сделать решение, которое позволит гражданину бесшовно получать положенные ему меры поддержки при путешествиях или смене места жительства», — сказал Дубынин.

Глава НСПК отметил, что реализация такого единого решения зависит от готовности, в первую очередь, региональной инфраструктуры, наличия проектов Карта жителя на базе «Мир». Но чтобы это новое решение могло выйти на федеральный уровень, нужно содействие государства и рынка. Мы обсуждаем необходимость поддержки Минцифры, заключил Дмитрий Дубынин.