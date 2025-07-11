Услуги негосударственных пенсионных фондов по договорам долгосрочных сбережений, освободили от НДС

Депутаты приняли закон об освобождении от НДС услуг НПФ. Какие это будут услуги – определит Правительство.

10 июля 2025 года Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об освобождении от НДС услуг негосударственных пенсионных фондов по расчету стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений.

Сейчас деятельность администратора софинансирования ведет Национальный расчетный депозитарий. Такие услуги депозитариев освобождены от НДС, если есть лицензия. Но в этом случае лицензии нет, потому что расчеты стимулирующих взносов – это не лицензируемая деятельность. Поэтому НПФ платят НДС.

«В целях сокращения расходов негосударственных пенсионных фондов, связанных с осуществлением ими деятельности по формированию долгосрочных сбережений, а также учитывая, что дополнительные стимулирующие взносы, подлежащие выплате физическим лицам, являются мерой государственной поддержки формирования долгосрочных сбережений, законопроектом предлагается установить освобождение от НДС в отношении услуг по расчету размера дополнительных стимулирующих взносов по договорам долгосрочных сбережений, оказываемых администратором софинансирования», — отметили авторы закона.

Перечень услуг, освобожденных от НДС, будет утверждать Правительство.

Закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.