Новые ИП на патенте в Тамбовской области освобождены от налога. Но есть условие

Ставка 0% установлена для новых ИП на ПСН в некоторых сферах деятельности. Годовой доход не должен превышать 30 млн рублей.

Впервые зарегистрированные ИП, применяющие ПСН и работающие на территории Тамбовской области в сфере бытовых услуг населению, производственной, социальной и научной сферах могут применять налоговую ставку в размере 0%. Об этом сообщило региональное УФНС.

Условие для льготы – предельный размер дохода за налоговый период от этих видов деятельности не должен превышать 30 млн рублей.

Нулевую ставку можно применять непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет со дня регистрации ИП.

Налоговым периодом признается календарный год или срок, на который выдан патент.

Подать заявление о переходе на ПСН (КНД 1150010) нужно в течение 10 рабочих дней до начала ее применения. Рассчитать сумму патента можно с помощью сервиса на сайте ФНС «Расчет стоимости патента».