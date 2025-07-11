Минфин продлит эксперимент по таможенному мониторингу до 31 марта 2027 года

Из-за того, что в пилотном проекте по таможенному мониторингу слишком мало участников, власти хотят его продлить.

Эксперимент по таможенному мониторингу собираются продлить до 31 марта 2027 года. Изначально он должен был завершиться 1 ноября 2025 года. Об этом сказано в проекте постановления на портале проектов нормативных актов.

Сроки таможенного мониторинга переносили уже дважды: он должен был пройти в 2022 году и завершиться в 2023, но тогда Минфин продлил эксперимент до 1 ноября 2025 года. Сейчас проект собираются продлить еще раз из-за того, что в системе всего лишь два импортера, а больше участников нет.

Ожидалось, что на старте будут участвовать 5-10% всех уполномоченных экономических операторов или как минимум 20 компаний.

Об этом пишет «Коммерсант».

В самом пилотном проекте также будут изменения. Если раньше таможня начинала мониторинг не позднее чем через месяц после принятие такого решения, то теперь компании смогут не ждать этого срока. Поставщики автоматически будут попадать в единую информационную систему после предоставления доступа к системам учета товаров.

Предполагается, что компании смогут подать уведомления об участии в таможенном мониторинге до 30 сентября 2026 года. К нему могут присоединиться уполномоченные экономические операторы, резиденты промышленных кластеров, организации с низкой категорией риска нарушений обязательных требований.

Таможенный мониторинг представляет собой аналог налогового мониторинга. Компании добровольно предоставляют контролирующим органам доступ к системам учета в обмен на то, что у них не будет выездных проверок.

Пилотный проект нужен, чтобы отработать правила обмена информацией с участниками ВЭД, усилить контроль за достоверностью декларирования и ускорить процесс оформления грузов.