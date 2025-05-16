Код таможенной декларации

За недекларирование товаров и предоставление недостоверных сведений предусмотрена ответственность по ст. 16.2 КоАП .

В таможенной декларации каждому товару присваивается идентификационный код по ТН ВЭД . По нему можно определить, что это за товар и к какой группе он относится. По коду декларации рассчитывается размер таможенных пошлин при экспорте или импорте продукции.

Способы определения кода

Определить код по ТН ВЭД можно несколькими способами — самостоятельно, через таможенного представителя, воспользоваться государственной услугой, получить решение таможенного органа.

1. Самостоятельно.

В этом случае необходимо знать свойства и характеристики товара, его назначение, материал изготовления и т.д. Нужно точно указывать товар, следуя законодательным нормам, пояснениям и примечаниям. Например, товар должен быть точно описан в графе 31 декларации — на таможенном контроле эти сведения сопоставляют и принимают решение о присвоении кода таможенной декларации.

Нормативные документы:

Глава 3 ТК ЕАЭС.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80.

Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 № 21.

Приказ ФТС от 17.11.2021 № 995.

2. Таможенный представитель.

Стоимость услуги будет зависеть от сложности товара и условий договора. Например, к сложным товарам относится технологическое оборудование, к простым — садовые зонты или картофель семенной.

Нормативные документы и полезные ссылки:

Глава 55 ТК ЕАЭС — осуществление таможенных операций таможенным представителем, условия для включения в реестр таможенных представителей.

Реестр таможенных представителей — поможет выбрать представителя в конкретном регионе РФ.

3. Предварительное решение таможенного органа о классификации.

Обратиться можно в таможенную службу для получения услуги по предварительному решению о классификации товара по ТН ВЭД.

Нормативные документы:

Подать заявление можно через «Госуслуги». Необходимо заполнить заявление и приложить комплект документов. Услуга платная — 5 тыс. руб. за каждый код. Срок оказания — 60 календарных дней.

4. Решение таможенного органа о классификации отдельных категорий товаров и товаров в несобранном или некомплектном виде.

При таком способе участник ВЭД взаимодействует с таможенной службой через свой личный кабинет на сайте ФТС.

Нормативные документы:

Срок оказания услуги по предварительному решению — не более 90 дней.