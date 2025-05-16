Что такое таможенная декларация
Таможенная декларация — это документ, подтверждающий законное перемещение товара через государственную границу. Она включает сведения о товаре и другие данные, необходимые для выпуска товара (ст. 2 ТК ЕАЭС).
Например, по таможенной декларации можно узнать, какой товар перевозят, с какой целью, в какой стране он был произведен и т.д. На основании этого документа происходит таможенное оформление грузов и расчет таможенных платежей.
Процедуры таможенного декларирования
Таможенное декларирование — это заполнение таможенной декларации с учетом выбранной процедуры в отношении товаров (ст. 127 ТК ЕАЭС). В Таможенном кодексе перечислено 17 процедур — выпуск для внутреннего потребления, экспорт, временный ввоз и вывоз, беспошлинная торговля и др.
В таможенном оформлении товара участвуют две стороны:
Декларант (ИП, компания) — предоставляет сведения о товаре, необходимые для таможенного оформления при пересечении границы. Подать сведения может не только декларант, но и его таможенный представитель.
Таможенный орган — регистрирует груз и вносит данные в декларацию. Срок регистрации или отказа в регистрации декларации — не более одного часа с момента подачи сведений (п. 2 ст. 111 ТК ЕАЭС).
Таможенное декларирование подтверждает законность импорта или экспорта и регистрацию груза уполномоченной службой.
Какие сведения содержатся в таможенной декларации
Таможенная служба проверяет сведения на достоверность, чтобы исключить риски перемещения запрещенных и контрабандных товаров. В таможенной декларации отражается следующая информация:
заявленная таможенная процедура;
цель грузоперемещения;
декларант и таможенный представитель;
отправитель и получатель;
транспорт, который перевозит товар;
страна происхождения;
код товара по ТН ВЭД;
вес товара и стоимость;
расчеты таможенных платежей.
Сведения могут отличаться в зависимости от выбранной таможенной процедуры, категории товара, вида транспорта (п. 2 ст. 106 ТК ЕАЭС).
Товары, подлежащие таможенному декларированию
Таможенное оформление применяется в отношении товара при его перемещении через границу. Определение товара дается в ТК ЕАЭС и Налоговом кодексе. Сравним:
«“Товар” — любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу». (пп. 45 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС)
«Товаром [...] признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. В целях регулирования отношений, связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное имущество, определяемое в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле». (п. 3 ст. 38 НК)
Для целей таможенного контроля понятие товара шире, чем такое же понятие в Налоговом кодексе.
На территорию государств ЕАЭС товары ввозятся в статусе иностранных (есть исключения). После прохождения таможенного контроля статус товара может измениться (товар Союза) или остаться прежним (иностранный товар).
Виды таможенных деклараций
В ст. 105 ТК ЕАЭС перечислено четыре вида таможенных деклараций. Их выбор зависит от заявленной процедуры, целей перемещения, товара, перевозчиков.
Пассажирская таможенная декларация (ПД)
Используется при пересечении государственной границы с товаром для личного пользования. Например, физлицо перевозит в багажнике автомобиля товар, требующий прохождения процедуры таможенного оформления.
Транзитная декларация (ТТ)
Используется при транзитной перевозке товара через территорию государств ЕАЭС. В этом случае товар помещается под таможенную процедуру таможенного транзита.
Таможенная декларация на товары (ДТ)
Оформляется на товары компаний и ИП, которые пересекают государственную границу. Декларация на товары также используется для регистрации припасов, которые перемещаются через границы ЕАЭС на воздушном, водном транспорте или в поездах.
Таможенная декларация на транспортное средство
Оформляется на транспортные средства, которые ввозятся в ЕАЭС или вывозятся из него. В зависимости от цели перевозки используются процедуры — «экспорт» или «импорт». Одновременно может происходить таможенное декларирование припасов, если они перевозятся в транспортном средстве, подлежащем декларированию.
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Формы таможенного декларирования
В Таможенном кодексе описаны две формы декларирования — электронная и письменная (п. 3, 4 ст. 104 ТК ЕАЭС).
Электронная форма предусмотрена при общем порядке подачи сведений. А письменная форма используется в частных случаях:
помещение товара под процедуру таможенного транзита;
в отношении товаров для личного пользования;
в отношении товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях;
в отношении транспортных средств международной перевозки;
при использовании в качестве таможенной декларации транспортных (перевозочных), коммерческих и (или) иных документов, в том числе предусмотренных международными договорами государств-членов с третьей стороной.
Помимо перечисленных форм, есть еще другие формы таможенного декларирования — предварительное, неполное и периодическое (ст. 114–116 ТК ЕАЭС).
Сроки подачи таможенной декларации на товары
Декларант обязан подать декларацию в строго отведенные сроки. В ст. 110 ТК ЕАЭС указаны сроки подачи таможенной декларации при ввозе и вывозе товара.
Сроки при ввозе. Подать декларацию нужно в течение срока временного хранения товара, который составляет не более четырех месяцев (п. 1 ст. 101 ТК ЕАЭС). Также сведения можно подать заранее или в течение трех часов после ввоза продукции.
Сроки при вывозе. Подать декларацию нужно до убытия товара с таможенной территории.
Способ подачи сведений. Участники ВЭД подают сведения на таможенный контроль только в электронном виде.
Код таможенной декларации
В таможенной декларации каждому товару присваивается идентификационный код по ТН ВЭД. По нему можно определить, что это за товар и к какой группе он относится. По коду декларации рассчитывается размер таможенных пошлин при экспорте или импорте продукции.
За недекларирование товаров и предоставление недостоверных сведений предусмотрена ответственность по ст. 16.2 КоАП.
Способы определения кода
Определить код по ТН ВЭД можно несколькими способами — самостоятельно, через таможенного представителя, воспользоваться государственной услугой, получить решение таможенного органа.
1. Самостоятельно.
В этом случае необходимо знать свойства и характеристики товара, его назначение, материал изготовления и т.д. Нужно точно указывать товар, следуя законодательным нормам, пояснениям и примечаниям. Например, товар должен быть точно описан в графе 31 декларации — на таможенном контроле эти сведения сопоставляют и принимают решение о присвоении кода таможенной декларации.
Нормативные документы:
Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 14.09.2021 № 80.
Рекомендация Коллегии Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 № 21.
2. Таможенный представитель.
Стоимость услуги будет зависеть от сложности товара и условий договора. Например, к сложным товарам относится технологическое оборудование, к простым — садовые зонты или картофель семенной.
Нормативные документы и полезные ссылки:
Глава 55 ТК ЕАЭС — осуществление таможенных операций таможенным представителем, условия для включения в реестр таможенных представителей.
Реестр таможенных представителей — поможет выбрать представителя в конкретном регионе РФ.
3. Предварительное решение таможенного органа о классификации.
Обратиться можно в таможенную службу для получения услуги по предварительному решению о классификации товара по ТН ВЭД.
Нормативные документы:
Методические рекомендации по подготовке заявления от ФТС.
Подать заявление можно через «Госуслуги». Необходимо заполнить заявление и приложить комплект документов. Услуга платная — 5 тыс. руб. за каждый код. Срок оказания — 60 календарных дней.
4. Решение таможенного органа о классификации отдельных категорий товаров и товаров в несобранном или некомплектном виде.
При таком способе участник ВЭД взаимодействует с таможенной службой через свой личный кабинет на сайте ФТС.
Нормативные документы:
Методические рекомендации по подготовке заявления для особенных товаров по ст. 117 ТК ЕАЭС.
Срок оказания услуги по предварительному решению — не более 90 дней.
Документы для подтверждения заявленного кода
Список документов будет отличаться для разных категорий товаров. Например:
Документы о составе и физических характеристиках товара — если в товаре содержатся элементы или материалы согласно примечаниям к ТН ВЭД.
Технологические схемы, инструкции, описание технологических процессов — если примечания к ТН ВЭД устанавливают требования к переработке товара.
Чертежи, техпаспорт, инструкция по эксплуатации — если установлены требования к мощности, производительности, техническим характеристикам изделия.
Декларант предоставляет документы в качестве подтверждения корректности выбранного кода таможенной декларации.
Кто может подать таможенную декларацию
Таможенную декларацию может подать сам декларант или его таможенный представитель.
Декларант — участник поставки товаров. Им может быть руководитель компании или его уполномоченный сотрудник на основании нотариально заверенной доверенности.
Таможенный представитель — организация-посредник между декларантом и таможенной службой. С ним заключают договор на таможенное оформление груза при перевозке через государственную границу.
Как правильно заполнить таможенную декларацию
Таможенная декларация разделена на графы, в которых нужно указывать полную и достоверную информацию о товаре и иные сведения для прохождения таможенного контроля.
Основные разделы для заполнения:
таможенная процедура;
название компании-экспортера;
получатель груза;
отгрузочные спецификации (для разобранных и некомплектных товаров);
количество товаров;
условия поставки (приложение № 13 Решения Комиссии Таможенного союза от 20.09.2010 № 378);
характер сделки (приложение № 4 приказа ФТС от 21.08.2007 № 1003);
код товара по ТН ВЭД ЕАЭС;
данные о таможенных платежах.
и т.д.
Заполнить декларацию можно своими силами, например, через личный кабинет участника ВЭД на сайте ФТС. А если сомневаетесь, — то через организацию-представителя.
Порядок таможенного декларирования
Таможенное оформление — это обязательная процедура, которая позволяет легально ввозить или вывозить товары через границу. Процесс декларирования проходит в несколько этапов.
Составление декларации
Первый шаг — подготовка таможенной декларации. В ней указываются все сведения о товаре: наименование, количество, стоимость, страна происхождения, условия перевозки и другая необходимая информация.
Регистрация в таможенном органе
После того как декларация составлена, ее подают в таможенную службу. Таможенники принимают документ, проверяют, правильно ли он оформлен, и принимают его к регистрации.
Проверка сведений после регистрации
Когда декларация зарегистрирована, сотрудники таможни проводят проверку указанных сведений. Они могут запросить дополнительные документы, провести осмотр или досмотр товара, убедиться, что информация правдива и соответствует действительности.
Присвоение регистрационного номера декларации
Если все в порядке, декларации присваивается регистрационный номер — это означает, что она принята официально. С этого момента товар может проходить дальше по процедурам выпуска: оплата пошлин, получение разрешений, фактический выпуск товара.
Ошибки при составлении таможенной декларации
О распространенных ошибках в декларациях ФТС регулярно предупреждает на своем сайте. Перечислим основные из них:
Перенос данных из классификаторов с ошибками.
Заполнение лишних строк. Например, если товар не предусматривает таможенных пошлин, то графы 12 и 29 нужно пропустить.
Пропуск краткого наименования страны по классификатору в графе 14.
Ошибки в серийных номерах и артикулах.
Неправильное оформление объектов интеллектуальной собственности, включенных в реестр ТРОИС.
Некорректное заполнение графы 44 — ошибки при переносе данных из классификаторов; пропуск документов, подтверждающих сделку по ВЭД.
Ошибки при перевозке запасных частей оборудования — в графе 37 указывают «000», а нужно «044».
Путаница при заполнении граф 22 и 42. Их нужно заполнять, если поставка возмездная. Если безвозмездная, — то эти графы нужно пропустить.
Расхождение данных в декларации и других сопроводительных документах (ТТН, инвойсах).
Невнимательное отношение к цифрам — опечатки при указании ИНН, веса, количества и др.
Часто задаваемые вопросы
В чем отличие таможенной декларации от декларации Таможенного союза?
Эти два документа не стоит путать, они совершенно разные.
Таможенная декларация используется при перемещении товара через границы государств участниками ВЭД.
Декларация Таможенного союза подтверждает, что товар, ввезенный на территорию государства, соответствует установленным стандартам качества и может реализовываться без вреда для потребителей.
Что будет, если не заполнить таможенную декларацию?
Без заполненной таможенной декларации товар не пропустят через таможенную границу. Кроме того, декларанту придется заплатить штраф. Штрафы за нарушение сроков подачи деклараций указаны в ст. 16.12 КоАП.
Кто регистрирует таможенную декларацию?
Декларант подает таможенную декларацию в электронном виде в соответствующее подразделение ФТС. Таможенный орган проверяет эти сведения и регистрирует декларацию.
Подведем итоги
Механизм таможенного оформления и контроля регулирует экспорт и импорт товара между участниками ВЭД. Какие у него преимущества:
контроль внешнеэкономической торговли;
борьба с несанкционированной и контрафактной продукцией;
регулирование перемещения товаров между странами ЕАЭС.
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