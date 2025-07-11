Социально ориентированным НКО хотят расширить перечень видов деятельности

Чтобы социально ориентированные некоммерческие организации, которые помогают реабилитироваться ветеранам боевых действий, могли получать поддержку от государства, депутаты расширят список видов деятельности СОНКО.

11 июля 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который расширит перечень видов деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

Список предлагают дополнить деятельностью по содействию в реабилитации, социально-трудовой адаптации и профессиональной переподготовке ветеранов боевых действий, а также содействию в оказании психологической помощи ветеранам боевых действий, членам их семей, членам семей погибших ветеранов боевых действий.

«Помощь участникам специальной военной операции и членам их семей стала приоритетом не только для государства, но и для всего общества», — сказано в пояснительной записке.

Сейчас СОНКО, которые занимаются такой деятельностью, ограничены в получении мер поддержки от государства. Законопроект это исправит.