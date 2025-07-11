После переезда пенсию пересчитают с РК по новому месту жительства
После переезда размер пенсии пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства, сообщает СФР.
Что влияет на размер выплат:
районный коэффициент;
прожиточный минимум.
Пример 1
Пенсионер получал пенсию в Тамбовской области, но его доход был ниже регионального прожиточного минимума. Поэтому он получал надбавку в размере разницы между размером прожиточного минимума — 12 784 руб. и пенсией. Переехав в Смоленскую область, где размер прожиточного минимума 15 098 руб., размер выплаты увеличился.
Пример 2
Пенсионер переехал из Барнаула (с районным коэффициентом 1,15) в Норильск (с районным коэффициентом 1,8). Размер пенсии увеличился на районный коэффициент нового места жительства.
Кроме того, надбавки к пенсии зависят от возраста и профессионального стажа.
При переезде нужно обратиться в отделение СФР, где помогут оформить заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела, добавил Соцфонд.
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