После переезда пенсию пересчитают с РК по новому месту жительства

В размере выплаты учтут районные коэффициенты и региональный прожиточный минимум.

После переезда размер пенсии пересчитывается с учетом районного коэффициента по новому месту жительства, сообщает СФР.

Что влияет на размер выплат:

районный коэффициент;

прожиточный минимум.

Пример 1

Пенсионер получал пенсию в Тамбовской области, но его доход был ниже регионального прожиточного минимума. Поэтому он получал надбавку в размере разницы между размером прожиточного минимума — 12 784 руб. и пенсией. Переехав в Смоленскую область, где размер прожиточного минимума 15 098 руб., размер выплаты увеличился.

Пример 2

Пенсионер переехал из Барнаула (с районным коэффициентом 1,15) в Норильск (с районным коэффициентом 1,8). Размер пенсии увеличился на районный коэффициент нового места жительства.

Кроме того, надбавки к пенсии зависят от возраста и профессионального стажа.

При переезде нужно обратиться в отделение СФР, где помогут оформить заявление о доставке пенсии и сделают запрос выплатного дела, добавил Соцфонд.