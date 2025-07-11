Малый бизнес привлек на бирже 16 млрд рублей

МСП Банк выступает якорным инвестором для представителей малого и среднего бизнеса. Им помогают выходить на биржу с ценными бумагами.

В первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес выпустил биржевые облигации при поддержке банка Корпорации МСП на 16 млрд рублей. Это в два раза больше, чем за весь 2024 год.

МСП Банк — якорный инвестор для 15 компаний, которые продают свои облигации на Московской бирже. Банк может выступать соорганизатором выпуска ценных бумаг и гарантирует до 50% выкупа облигаций.

В 2024 году общее число размещений биржевых облигаций со стороны МСП увеличилось на 40% по сравнению с 2023 годом. Сейчас этот тренд сохраняется.

«Выход на фондовый рынок становится все более востребованным инструментом по привлечению финансирования среди малого и среднего бизнеса. Это в том числе говорит о зрелости и качественном развитии сектора», — сказал директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В лидерах по числу обращений в МСП Банк эмитенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ульяновская и Челябинска. Чаще всего за якорными инвестициями обращался бизнес из сферы промышленности, IT, торговли, логистики, финансового сектора и девелопмента.