⚡️ Итоги дня: в Крыму создадут парфюмерно-косметический кластер, Яндекс запустил первый в РФ сервис синтеза речи, Windows изменит «синий экран смерти» на черный

Злоумышленники стали убеждать своих жертв оставлять деньги в почтовых ящиках якобы для защиты сбережений. Через некоторое время сообщник-курьер вскрывает ящик и похищает деньги.

Власти Республики Крым за счет создания регионального парфюмерно-косметического кластера планируют увеличить объемы соответствующей продукции в 2,3 раза к 2029 году.

В Санкт-Петербурге на 22% выросло число убыточных предприятий: с 951 до 1 155. Суммарная прибыль петербургских предприятий за первые 4 месяца года составила 1,027 трлн рублей, суммарный убыток — 236 млрд.

В первой половине 2025 года объем выставленных на продажу офисных площадей в Москве увеличился на 60% в годовом выражении, достигнув 714 тыс. кв. м. Рост связан с бумом девелоперской активности прошлых лет и переориентацией застройщиков на коммерческую недвижимость.

На Wildberries появилась экспресс-доставка еды из магазинов «У Палыча». На витрине маркетплейса заказать экспресс-доставку до дома уже могут жители Москвы, определенных районов Московской области, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Воронежа, Липецка, Твери и Тулы.

Яндекс запустил первый в России сервис синтеза речи. Это low-code решение для озвучки — без студии, сценариста и актера. Достаточно 20–40 минут записи речи (это может быть основатель, амбассадор или актер), чтобы бренд получил цифровой голос, пригодный для поддержки, контента, обучения и даже нейроассистентов.

RuStore запускает технологию мгновенной загрузки приложений. Первым сервисом, поддерживающим новую технологию, стал мессенджер MAX. Пользователи могут установить его в среднем за 15 секунд.

Между Владивостоком и Яньцзи открыли новую пассажирскую автобусную линию. Общая протяженность маршрута составила почти 400 км. Около 128 км маршрута проходит по Китаю и 271,1 км — по российской части.

В терминале аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге открылась вторая курительная комната. Однако никотин в ней можно будет употреблять только посредством электронных систем для нагревания табака.

Японский производитель электроинструментов Makita, который после февраля 2022 года значительно сократил поставки в Россию, начал восстанавливать присутствие на рынке.

В Windows 11 начался процесс замены привычного «синего экрана смерти» на новую черную версию. Обновленный BSOD уже тестируется в сборках Release Preview и вскоре станет доступен широкой аудитории.

В работе платформы Steam произошел массовый сбой. Всего за сутки о проблеме сообщили 6 614 пользователей. Неполадки возникли в работе и сайта, и приложения, а также личного кабинета.