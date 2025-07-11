Больничное пособие для совместителя может быть назначено двумя способами
СФР рассказал, как определить метод назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности человеку, который работает по трудовому договору у нескольких работодателей.
Пособие можно назначить одним из двух способов:
1. По одному страхователю (на выбор застрахованного лица)
Условие: работник на момент болезни трудится у нескольких работодателей по трудовому договору, а два предшествующих года был занят у других работодателей или как у этих, так и других.
Порядок назначения пособия:
работодатель, выбранный сотрудником, по запросу Соцфонда передает недостающие у Фонда сведения по системе СЭДО, СФР платит пособие;
при расчете учитывают данные о стаже и заработке по всем местам работы;
другие работодатели в ответе на запрос Соцфонда отправляют отказ от назначения пособия.
2. По нескольким страхователям
Условие: работник на момент наступления страхового случая трудоустроен у двух или более страхователей и в двух предшествующих годах было занят у них же.
Порядок передачи сведений и назначения пособия:
каждый из работодателей по отдельности передает сведения в Соцфонд по системе СЭДО;
каждый работодатель учитывает заработок только по своему месту работы.
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