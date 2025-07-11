Больничное пособие для совместителя может быть назначено двумя способами

Человеку, который работает у нескольких работодателей, можно назначить пособие у одного страхователя или нескольких.

СФР рассказал, как определить метод назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности человеку, который работает по трудовому договору у нескольких работодателей.

Пособие можно назначить одним из двух способов:

1. По одному страхователю (на выбор застрахованного лица)

Условие: работник на момент болезни трудится у нескольких работодателей по трудовому договору, а два предшествующих года был занят у других работодателей или как у этих, так и других.

Порядок назначения пособия:

работодатель, выбранный сотрудником, по запросу Соцфонда передает недостающие у Фонда сведения по системе СЭДО, СФР платит пособие ;

при расчете учитывают данные о стаже и заработке по всем местам работы;

другие работодатели в ответе на запрос Соцфонда отправляют отказ от назначения пособия.

2. По нескольким страхователям

Условие: работник на момент наступления страхового случая трудоустроен у двух или более страхователей и в двух предшествующих годах было занят у них же.

Порядок передачи сведений и назначения пособия: