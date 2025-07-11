Иностранец не может дистанционно по доверенности открыть в России ООО. Даже через посольство
Чтобы создать российское юридическое лицо иностранному учредителю-физлицу нужно обязательно очно присутствовать в России.
Ситуация: иностранный гражданин хочет открыть ООО, но в России не находится. Будет учредителем, а директором назначит гражданина РФ. Он хочет сделать доверенность на открытие ООО через посольство.
Но в этом случае нельзя провести регистрацию ООО по доверенности.
ФНС разъяснила, что учредитель юрлица является заявителем при государственной регистрации.
Заявление для госрегистрации удостоверяют личной подписью заявителя, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
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