🍫 Производители шоколада добровольно промаркировали 7,7 тонн продукции

С 1 сентября 2025 года начнется обязательная маркировка шоколада и изделий из него, а пока производители участвуют в эксперименте добровольно.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) подготовил статистику к Международному дню шоколада. С 1 марта 2025 года стартовал эксперимент по маркировке шоколада, в ходе которого производители уже промаркировали 7,7 тонн продукции.

В ходе эксперимента маркировали шоколадные конфеты, батончики, вафли, печенье, пасты, фигурки из шоколада, сами шоколадные плитки, а также глазированный зефир.

Обязательная маркировка шоколадных изделий начнется с 1 сентября 2025 года, пока что участие в эксперименте добровольное.

«Наличие маркировки на шоколадных изделиях будет служить сигналом для потребителей о том, что производитель заботится о качестве своих изделий и готов подтвердить их подлинность», — сказал заместитель директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Кроме того, маркировка поможет проследить движение продукции от производителя к покупателю. Это позволит найти нелегальные каналы сбыта.

Сейчас в системе «Честный ЗНАК» зарегистрировались 270 производителей кондитерских изделий, из которых 35 производят шоколад и изделия из него.