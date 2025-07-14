ФНС: «мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, пройти по ссылке или продиктовать код»

Налоговики разъяснили, как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов.

Советник руководителя ФНС России Юлия Каменчук рассказала, как защититься от мошенников, которые представляются сотрудниками налоговых органов.

«Мы не просим личные данные, не требуем перевести деньги на карту, никаких пройти по ссылке или продиктовать код. Так делают только мошенники», — предупредила Юлия Каменчук.

По ее словам, стало больше случаев, когда людям звонят якобы сотрудники налоговых органов. Злоумышленники заявляют, что необходимо сдать декларацию или уточнить какие-то данные, для чего просят «принести необходимые для проверки документы». Затем предлагают записаться на прием онлайн и продиктовать код, отправленный на телефон. В некоторых случаях предлагают решить вопрос удаленно и уплатить налог, запугивая штрафами и ограничениями выезда.

При подозрении на мошенничество нужно прекратить разговор, отметила Каменчук.