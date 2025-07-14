Число банкротств юрлиц во II квартале 2025 упало до минимума за 14 лет

Корпоративных банкротств стало на 30% меньше, чем год назад. Доля ФНС в числе инициаторов снизилась с 27% до 15%.

Число корпоративных банкротств в РФ во втором квартале 2025 года снизилось на 30,4% по сравнению с вторым кварталом 2024 года: 1580 против 2270. Об этом сообщают арбитражные управляющие на Федресурсе.

«Число корпоративных банкротств оказалось минимальным со второго квартала 2011 года, когда только началась публикация таких сообщений в реестре. Вместе с ростом процента удовлетворения требований кредиторов это может свидетельствовать о том, что кредиторы стали реже прибегать к ликвидационной процедуре, когда шансы вернуть деньги невелики», — заявил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

Первый замминистра экономразвития Максим Колесников напомнил, что ведомство сейчас работает над комплексной реформой института банкротства.

«Одна из целей реформы — увеличить число реабилитационных процедур и максимально быстро возвращать активы, если это возможно, в экономический оборот, закрепив тенденцию на снижение ликвидационных процедур», — сказал Колесников.

Доля должников, инициирующих собственное банкротство, выросла до 17% в общем числе заявителей. Год назад показатель составлял 7%. Также немного увеличилась доля кредиторов: 68% против 66%. Доля ФНС при этом снизилась с 27% до 15%.