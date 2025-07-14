Путин поручил поддержать обрабатывающую промышленность
Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности. Поручение дано по итогам совещания с членами Правительства и опубликовано на сайте Кремля.
«Правительству РФ при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года», — говорится в документе.
Также поручено обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию и на стимулирование инвестиционной деятельности.
Кабмину необходимо в том числе обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки – в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки, и обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности.
Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года.
Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
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