Путин поручил поддержать обрабатывающую промышленность

Правительству поручено принять меры, чтобы объема производства промышленной продукции в 2025 году был не ниже, чем в 2024.

Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком принять меры по поддержанию объема производства обрабатывающей промышленности. Поручение дано по итогам совещания с членами Правительства и опубликовано на сайте Кремля.

«Правительству РФ при участии Банка России принять дополнительные меры по поддержке отраслей обрабатывающей промышленности, в том числе в целях обеспечения по итогам 2025 года объема производства промышленной продукции в приоритетных секторах обрабатывающей промышленности на уровне не ниже 2024 года», — говорится в документе.

Также поручено обратить внимание на дополнительное стимулирование спроса на промышленную продукцию и на стимулирование инвестиционной деятельности.

Кабмину необходимо в том числе обеспечить в нужном объеме финансирование механизмов господдержки – в первую очередь кластерной инвестиционной платформы и промышленной ипотеки, и обеспечить оперативную реализацию механизмов поддержки приоритетных проектов в промышленности.

Срок исполнения поручения – 1 августа 2025 года.

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.