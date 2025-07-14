Резиденты ИНТЦ смогут сохранить статус субъекта МСП: законопроект

Сейчас резиденты ИНТЦ автоматически теряют статус МСП и доступ к соответствующим льготам. По новому закону они останутся в реестре малого и среднего бизнеса.

Группа депутатов внесла в Госдуму на рассмотрение законопроект, который даст право резидентам инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) одновременно оставаться субъектом МСП.

Сейчас резиденты ИНТЦ получают налоговые льготы и освобождены от подачи налоговой отчетности. Из-за этого они автоматически теряют статус МСП – так как налоговая не имеет данных об их доходах.

Это ограничивает их доступ к субсидиям, льготным кредитам и специализированным закупкам. По новому закону резиденты ИНТЦ, несмотря на отсутствие отчетности, будут продолжать числиться в реестре малых предприятий.

Управляющие компании ИНТЦ будут обязаны ежегодно передавать в налоговую актуальный реестр своих резидентов. Это обеспечит корректное отображение данных, даже если компания не подает налоговую декларацию. Так малые предприятия, работающие в инновационных центрах, сохранят доступ ко всем преимуществам МСП.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 февраля 2026 года.