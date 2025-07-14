Депутат рассказал, у кого с 1 августа 2025 вырастут пенсии

Увеличенная пенсия будет у тех, кому в июле исполнилось 80 лет, кто ушел с работы или получил первую группу инвалидности.

Автоматически получат увеличенную пенсию с 1 августа пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет, и те, кто в июле получил первую группу инвалидности или ушел с работы. Об этом рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Он напомнил, что пенсионная система работает по принципу отсроченного действия: если право на надбавку появилось в одном месяце, то выплата вырастет со следующего. То есть в августе пенсия вырастет у тех, у кого право на это появилось в июле.

Чаще всего это достижение 80-летнего возраста. С августа такой пенсионер начинает получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии.

«Размер базовой фиксированной части на 2025 год составляет 8 907 рублей 70 копеек, и при достижении 80 лет она увеличивается до 17 815 рублей 40 копеек. Все это происходит автоматически, если данные о возрасте и статусе пенсионера есть в системе. Аналогичным образом вступает в силу и надбавка за уход в размере 1 314 рублей, если за пенсионером официально оформлен присмотр», — цитируют Гаврилова «РИА Новости».

Еще одно основание для повышения пенсии – установление первой группы инвалидности.

«Если соответствующее медицинское решение вынесено в июле, то с августа человеку назначается удвоенная фиксированная выплата, вне зависимости от возраста. Это означает прибавку более чем на 8 900 рублей, а если у человека есть иждивенцы, сумма может быть еще выше. Доплата за иждивенцев составляет 2 969 рублей 23 копейки на каждого нетрудоспособного члена семьи, максимум — за троих», — пояснил депутат.

Кроме того, если пенсионер ушел с работы в июле, он переходит на полный объем выплат, включая те индексации, которые не применялись во время его трудовой деятельности. перерасчет проводят с месяца, следующего за месяцем увольнения, а значит, именно в августе уволившиеся в июле получат пересчитанную пенсию. Фактическое получение может быть сдвинуто на один-два месяца из-за сроков обработки данных, но выплата начисляется с момента возникновения права, подчеркнул Гаврилов.