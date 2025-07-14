Упростили таможенные операции в Калининградской области с товарами ЕАЭС

Приняты поправки в закон об особой экономической зоне в Калининградской области.

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и ст. 7 закона о проведении на территории Калининградской области эксперимента по созданию условий для упорядоченной электронной торговли товарами.

Изменения упростят таможенные операции при вывозе товаров из Калининградской области на остальную часть территории Евразийского экономического союза. Например, контроль товаров теперь будет проходить не каждый раз, а выборочно. Статус груза можно будет подтвердить в порту, если его планируют перевезти автотранспортом на пароме.

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