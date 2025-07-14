В состав бухгалтерской отчетности предлагают включить строку с оценкой производительности труда
«Опора России» предложила Минфину добавить в бухгалтерскую отчетность новый показатель — производительность труда. Авторы инициативы считают, что это позволит лучше оценивать эффективность мер по повышению этого показателя.
Измерение производительности труда собираются включить отдельной строкой в обязательную бухгалтерскую отчетность предприятий. Подобное обращение «Опора России» уже направляла в ФНС, где не высказали возражений и направили идею в Минфин, пишет «Коммерсант».
«Все инструменты для массового внедрения учета производительности труда на предприятии есть у Минфина и ФНС», — сказал глава попечительского совета «Опоры России» Сергей Борисов.
Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Игорь Поляков считает, что у Росстата уже есть система национальных счетов для учета производительности труда, поэтому показатель, который может появиться в бухгалтерской отчетности, окажется вторичным.
Сейчас действует профильный федеральный проект по повышению производительности труда, к 2030 году в нем должны участвовать 40% несырьевых компаний и 123 тыс. организаций социальной сферы. Основная цель — нарастить производительность труда на 21%. За шесть лет на это собираются потратить 30,5 млрд рублей.
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Комментарии3
вы не забыли, это все-таки бухгалтерская отчетность? опять бухгалтерам дополнительный гимор (( заенадоели
Давайте ещё рецепт борща туда добавим. Не, ну а чо?
🤣🤣🤣