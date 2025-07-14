Утверждены правила обмена электронным единым транспортным документом

Правительство утвердило правила обмена электронным единым транспортным документом и порядок его направления в ГИС электронных перевозочных документов. Постановление от 10.07.2025 № 1036 опубликовано на официальном портале правовой информации.

С 1 сентября 2025 перевозка грузов и пассажиров разными видами транспорта будет проходить по единому транспортному документу – перевозки в прямом смешанном сообщении.

По новым нормам, перевозка в прямом смешанном сообщении осуществляется на основании договора перевозки в прямом смешанном сообщении, заключаемого перевозчиком с грузоотправителем или пассажиром. Заключение договора подтверждается единым транспортным документом на бумаге или в электронном виде, также он будет отправляться в государственную информационную систему электронных перевозочных документов.

Согласно постановлению, в электронных единых транспортных документах допускаются изменения по инициативе участника информационного взаимодействия, кроме:

Порядок направления электронного единого транспортного документа в ГИС электронных перевозочных документов предусматривает, что электронный единый транспортный документ содержит файлы обмена информации:

грузоотправителя, состоящей из сведений о грузоотправителе, перевозчике, грузополучателе, наименовании пункта отправления, наименовании пункта назначения согласно договору перевозки груза в прямом смешанном сообщении, грузе и сопроводительных документах на него, фактических обстоятельствах предъявления груза к перевозке и погрузки груза в транспортное средство, а также об иных данных и оговорках;

перевозчика, состоящей из дополнительных к информации грузоотправителя сведений перевозчика о приеме вверяемого груза, фактических обстоятельствах погрузки груза в транспортное средство, транспортных средствах, задействованных в перевозке груза, об общих условиях перевозки груза, а также об иных данных и оговорках;

перевозчика о передаче груза между участниками соглашения об организации перевозок с одного вида транспорта на другой вид транспорта, состоящей из сведений о факте передачи груза с одного вида транспорта на другой вид транспорта, фактических обстоятельствах перевалки груза, а также об иных данных о передаче груза с одного вида транспорта на другой вид транспорта и оговорках;

об изменении сведений о грузополучателе и (или) пункте назначения, состоящей из сведений о новом грузополучателе и (или) об изменении пункта назначения (не обязательный файл);

перевозчика о подтверждении изменения сведений о грузополучателе и (или) пункте назначения, состоящей из сведений об отметках перевозчика о новом грузополучателе и (или) новом пункте назначения (не обязательный файл);

перевозчика о замене транспортного средства участника соглашения об организации перевозок, состоящей из сведений о транспортном средстве при перевозке груза и перегруженном грузе (не обязательный файл);

грузополучателя, состоящей из сведений грузополучателя о приеме груза от перевозчика, а также о фактических характеристиках принятого груза и об обстоятельствах приема груза;

перевозчика о выдаче груза грузополучателю, состоящей из дополнительных к информации грузополучателя сведений перевозчика в отношении выдачи вверенного ему грузоотправителем груза и фактических обстоятельств такой выдачи;

перевозчика об изменении финансового состояния перевозчика и грузоотправителя в результате выполнения перевозки груза, состоящей из сведений о выполнении перевозки груза, стоимости перевозки груза (об установленной плате за перевозку груза) и порядке определения размера платы за перевозку груза (не обязательный файл);