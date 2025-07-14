Для операторов выездного туризма уменьшат размер отчислений в фонд персональной ответственности

Чтобы туроператоры могли помочь туристам, пострадавшим от ситуации на Ближнем Востоке, власти с 1% до 0,75% уменьшат размер отчислений в фонд персональной ответственности, а также перенесут срок их уплаты.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 12 июля 2025 года №1879-р. Согласно документу, туроператорам, которые работают в сфере выездного туризма, с 1% до 0,75% уменьшат размер отчислений в фонд персональной ответственности.

Эти взносы должны уплачиваться от общей цены туристического продукта за 2024 год, равными долями и не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за календарным кварталом. Теперь кабмин решил перенести срок уплаты с 15 июля 2025 года на 15 октября 2025 года и на 15 января 2026 года.

«Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке», — сказано на сайте правительства.

Ожидается, что туроператоры направят сэкономленные средства на компенсации пострадавшим туристам, которые не смогли отдохнуть в странах, где ввели ограничения из-за угрозы безопасности.