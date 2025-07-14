Опубликованы ставки платежей за НВОС

Кабмин утвердил ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду. Для большинства ставок ввели коэффициент 1,045.

Правительство утвердило ставки платы за НВОС на 2025 год. Распоряжение от 10.07.2025 № 1852-р опубликовано на официальном портале госинформации 11 июля.

Распоряжением установлен новый перечень ставок платы за НВОС. Ранее действовали ставки платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, за размещение отходов производства и потребления, утвержденные постановлением Правительства от 13.09.2016 № 913.

Новые ставки платы нужно применять к правоотношениям, возникшим с 1 января 2025 года, то есть за отчетный период с 2025 года.

Для ряда загрязняющих веществ ставки платы применяют с коэффициентом 1,045. По территориям и объектам, которые находятся под особой охраной, используют коэффициент 2.