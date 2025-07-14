На развитие центров экономического роста Дальнему Востоку выделят дополнительные 2,5 млрд рублей

На модернизацию территорий опережающего развития на Дальнем Востоке направят 242,6 млн рублей уже в 2025 году.

Кабмин выделил свыше 2,5 млрд рублей на реализацию планов социального развития центров экономического роста дальневосточных регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал распоряжение от 10 июля 2025 года №1844-р.

«Внимание уделяется не только социальной составляющей, но и формированию точек роста, чтобы придать динамике развития макрорегиона устойчивый, долгосрочный характер», — сказал Михаил Мишустин.

В 2025 году проекты на Дальнем Востоке будут профинансированы на 242,6 млн рублей, в 2026 году — на 1,9 млрд, в 2027 году — на 372,9 млн.

На эти средства смогут модернизировать инфраструктуру территорий опережающего развития в Бурятии, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейской автономной области. Также проведут мероприятия мастер-плана развития города Улан-Удэ, работы по присоединению объектов жилищного строительства к инженерным сетям.