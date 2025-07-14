30% россиян столкнулись с блокировкой карт и переводов. Они попали в особую базу ЦБ

Тем, кто попал в специальную базу Центробанка, ограничили переводы лимитом в 100 тысяч рублей в месяц.

30,8% опрошенных россиян пожаловались на блокировку переводов или банковских карт из-за лимита на переводы в 100 тыс. рублей в месяц при попадании в базу Центробанка.

23% участников опроса сообщили, что сами не попадали под ограничения, но знакомы с теми, кто с этим столкнулся. Также клиенты банков жаловались, что переводы блокировали даже при перечислении денег с расчетного счета юрлица. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Финансы Mail».

Большинство россиян назвали неудобным обязательный визит в банк для разблокировки переводов. Каждый десятый хотел бы решать эти проблемы онлайн.

С 1 июня 2025 года вступил в силу закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ, по которому для лиц из специальной базы данных Центробанка ввели ограничения на денежные переводы между физлицами. Лимит — 100 тыс. рублей в месяц.

34,9% россиян отрицательно отнеслись к этому изменению, 28% поддержали идею, которая позволит лучше бороться с мошенниками, а 16,6% уверены, что ограничения нарушают права клиентов.