Депутаты собираются ввести новые госпошлины для мигрантов

В Госдуме пересмотрят список госпошлин и их размер. Изменения затронут трудовых мигрантов: иностранцев и лиц без гражданства.

Госдума на неделе с 14 по 18 июля 2025 года будет рассматривать законопроекты, которые установят дополнительные государственные пошлины для мигрантов.

Законопроекты предлагают следующие пошлины для иностранных граждан и лиц без гражданства

Название госпошлины Размер госпошлины За выдачу или переоформление патента 4 200 рублей За продление срока действия разрешения на работу 4 200 рублей За выдачу дубликата патента или разрешения на работу 2 100 рублей За внесение изменений в патент или разрешение на работу 2 100 рублей

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — сказал Вячеслав Володин.

Также установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.

Недавно мы писали, что мигрантам могут ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.