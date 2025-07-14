Депутаты собираются ввести новые госпошлины для мигрантов
Госдума на неделе с 14 по 18 июля 2025 года будет рассматривать законопроекты, которые установят дополнительные государственные пошлины для мигрантов.
Законопроекты предлагают следующие пошлины для иностранных граждан и лиц без гражданства
Название госпошлины
Размер госпошлины
За выдачу или переоформление патента
4 200 рублей
За продление срока действия разрешения на работу
4 200 рублей
За выдачу дубликата патента или разрешения на работу
2 100 рублей
За внесение изменений в патент или разрешение на работу
2 100 рублей
«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — сказал Вячеслав Володин.
Также установят или увеличат пошлины за постановку на учет по месту пребывания, за регистрацию иностранцев по месту жительства, за продление срока временного пребывания, за регистрационные действия, связанные с транспортными средствами.
Недавно мы писали, что мигрантам могут ужесточить медосмотр перед въездом в Россию.
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