Мигрантам могут ужесточить медосмотр перед въездом в Россию

Депутат предлагает, чтобы на границе иностранцы предъявляли действующую медстраховку, справку об отсутствии инфекционных болезней и тест об отсутствии наркотических и психотропных веществ.

Депутат ГД Ярослав Нилов предлагает ввести для мигрантов обязательное предъявление медицинской справки при въезде в РФ. Об этом он написал в своем Телеграм-канеле.

Иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, считает Нилов.

«Поэтому разработана и вносится в Госдуму межфракционная инициатива, которая предусматривает дополнительные требования к трудовым мигрантам. Уже при пересечении границы они должны иметь при себе и предъявить не только действующую медицинскую страховку, но и "свежую" справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний - ВИЧ, гепатита В, С, туберкулеза, сифилиса. Плюс результаты теста, подтверждающие отсутствие в организме наркотических и психотропных веществ», — написал он.

Если этих документов не будет – въехать в Россию иностранцам не удастся.