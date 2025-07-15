Начался эксперимент по маркировке электронных сигарет и систем нагревания табака

Эксперимент будет проходить до 28 февраля 2026 года. Больше всего нелегальной табачной продукции представлено в специализированных магазинах.

С 14 июля 2025 года стартовал эксперимент по маркировке электронных сигарет, айкосов и «аналогичных индивидуальных электрических испарительных устройств многоразового использования (устройства для нагревания табака)».

Эксперимент продлится до 28 февраля 2026 года. Производители будут обязаны на каждую упаковку наносить код Data Matrix. Это позволит отследить весь путь товара: от его производства до продажи. Об этом пишет RG.RU.

По данным Национального научного центра компетенций (ННЦК), в 2024 году незаконный оборот никотинсодержащей продукции составил 65,8%, а никотинсодержащей жидкости — 86,2%.

Большинство нелегальной продукции продают в специализированных магазинах (86,2%), а меньше всего — на АЗС (7,7%).