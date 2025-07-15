Налог со вкладов можно уменьшить, если есть социальные налоговые вычеты

Если процентный доход по вкладам за 2024 год стал известен после того, как подали декларацию 3-НДФЛ, то для получения вычета нужно подать уточненную декларацию.

В чате ФНС пользователь спрашивает, что нужно сделать, чтобы уменьшить налог с процентного дохода по вкладам с помощью социальных вычетов. Налогоплательщик уже подал декларацию 3-НДФЛ за 2024 год и возместил часть расходов на лечение.

Из-за того, что доход по процентам по вкладам стал известен только сейчас, стоит подать уточняющую декларацию. Это нужно для того, чтобы заявить доход по процентам от вкладов и получить налоговый вычет.

«В уточняющей декларации необходимо отразить ранее заявленный вычет и добавить новый», — сказал представитель ФНС.

Налоговые вычеты позволяют уменьшить налог с процентов по вкладам или свести его к нулю. Однако это действует только для процентного дохода, полученного в 2024 году, а в 2025 году особых условий не будет.