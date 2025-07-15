Госпошлину и судебные расходы взыщут с должника
Если возникла налоговая задолженность, налоговая применяет меры принудительного взыскания: обращается в суд с иском о взыскании налога за счет имущества, в том числе за счет денег на счетах в банке и наличных денег физлица, пишет региональное УФНС.
После вынесения судебного приказа материалы направят в Федеральную службу судебных приставов для взыскания задолженности. При этом госпошлину и прочие судебные расходы тоже взыщут с должника.
Размер госпошлины при рассмотрении заявления о вынесении судебного приказа увеличился с 200 до 2000 рублей, добавили налоговики.
Кроме того, при направлении исполнительных документов в ФСПП оплата исполнительского сбора составляет 7% от подлежащей к взысканию суммы, но не менее 1000 рублей.
Узнать о наличии и размере налоговых долгов и оплатить задолженность можно через «ЛК физлица» или на Госуслугах.
Кроме того, можно дать согласие на получение смс-уведомлений от налоговой.
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