Расчет авансовых платежей на УСН: на что обратить особое внимание
Авансовые платежи по УСН — это обязанность каждого бизнеса на упрощенке. Но как правильно их рассчитать, чтобы не ошибиться и не получить претензий от налоговой? На бесплатном вебинаре «УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание» вместе с экспертом разберем порядок расчета, уплаты и типичные ошибки. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Порядок расчета и сроки уплаты авансовых платежей по УСН.
Порядок признания доходов и какие доходы учитывать.
Страховые взносы при УСН 6%.
Расходы при УСН. Что не включается в расходы.
Частые ошибки при уплате УСН:
Путаница с датами признания доходов/расходов.
Неверный расчет страховых взносов.
Пропуск аванса за 1 квартал при расчете платежа за полугодие.
Что проверить перед уплатой:
Сверка данные с КУДиР.
Проверка платежей от контрагентов.
Проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).
Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!
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