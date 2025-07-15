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Вебинары для бухгалтеров

Расчет авансовых платежей на УСН: на что обратить особое внимание

Проверьте еще раз правильность своих расчетов перед уплатой авансового платежа по УСН, чтобы не допустить ошибок в расчетах.

Авансовые платежи по УСН — это обязанность каждого бизнеса на упрощенке. Но как правильно их рассчитать, чтобы не ошибиться и не получить претензий от налоговой? На бесплатном вебинаре «УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание» вместе с экспертом разберем порядок расчета, уплаты и типичные ошибки. Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Порядок расчета и сроки уплаты авансовых платежей по УСН.

  2. Порядок признания доходов и какие доходы учитывать.

  3. Страховые взносы при УСН 6%.

  4. Расходы при УСН. Что не включается в расходы.

  5. Частые ошибки при уплате УСН:

    • Путаница с датами признания доходов/расходов.

    • Неверный расчет страховых взносов.

    • Пропуск аванса за 1 квартал при расчете платежа за полугодие.

  6. Что проверить перед уплатой:

    • Сверка данные с КУДиР.

    • Проверка платежей от контрагентов.

    • Проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).

Спикер — Надежда Камышева, глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00 мск!

Автор

Сергей Пропастин
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