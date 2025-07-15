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Вебинары для бухгалтеров

С 1 сентября 2025 года будет новый порядок расчета среднего заработка: эксперт объяснит все правила

Изменения в расчетах среднего заработка нужно учитывать при начислении выходных пособий и отпускных. Расскажем, как применять новые правила и избежать ошибок.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый порядок расчета среднего заработка (Постановление Правительства РФ №540 от 24.04.2025).

На бесплатном вебинаре «Новый порядок расчета среднего заработка с 1 сентября 2025 года: разбираем Постановление №540» вместе с экспертом Клерка разберем каких выплат это касается и как теперь надо рассчитывать средний заработок работника. Он состоится 16 июля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

  1. Новый порядок расчета среднего заработка (Постановление Правительства РФ от 24.04.2025 № 540 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы») с 1 сентября 2025 года.

  2. Выходное пособие: важные изменения. Как считать по-новому с 1 сентября 2025 года.

  3. Особенности расчета при суммированном учете рабочего времени с 1 сентября 2025 года.

  4. Особенности расчета отпускных.

  5. Мифы вокруг нового порядка расчета отпускных: где ложь, а где правда.

  6. Проблемы, с которыми столкнутся бухгалтеры при новом порядке расчета.

Спикер — Петрова Наталья, эксперт и ведущий консультант «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 16 июля в 11:00 мск!

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