Больше 16 тысяч частных домов строят по счетам эскроу

Если срок сдачи дома будет сорван или в ходе строительства обнаружатся нарушения, то заказчики, которые использую счета эскроу смогут вернуть вложения.

С 1 марта 2025 года действует закон, по которому эскроу счета можно применять в сфере индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Сейчас этот механизм используют для строительства 16 тыс. частных домов.

Счета эскроу позволяют защитить средства россиян от недобросовестных подрядчиков. Исполнители получат оплату только после сдачи жилья в эксплуатацию. Если сроки будут сорваны или обнаружатся какие-либо нарушения, то заказчики смогут вернуть свои деньги. Раньше подобный механизм действовал при строительстве многоквартирных домов.

«Наша задача — создать условия для реализации желания людей жить в собственном доме. Важная составляющая в этом деле – гарантировать безопасность проведения сделок», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

В 2,5 раза выросло число строительных компаний, которые готовы работать с эскроу при ИЖС. Если на 1 марта 2025 года их было 1,8 тыс., то сейчас — 4,7 тыс.