Операторов связи предлагают обязать бесплатно включать фильтрацию звонков

Депутаты предлагают предоставлять каждому абоненту автоматическую фильтрацию входящих вызовов и сообщений для борьбы с мошенниками.

14 июля 2025 года депутаты от «СРЗП» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков.

Изменения хотят внести в закон о связи.

«Предлагаемые поправки обязывают операторов телефонной связи по умолчанию предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений, предназначенный для выявления и блокирования мошеннических действий, при сохранении права абонента отказаться от использования сервиса», — говорится в пояснительной записке.

Требования к такому сервису установит Роскомнадзор.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.