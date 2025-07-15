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Информационные технологии

Операторов связи предлагают обязать бесплатно включать фильтрацию звонков

Депутаты предлагают предоставлять каждому абоненту автоматическую фильтрацию входящих вызовов и сообщений для борьбы с мошенниками.

14 июля 2025 года депутаты от «СРЗП» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков.

Изменения хотят внести в закон о связи.

«Предлагаемые поправки обязывают операторов телефонной связи по умолчанию предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений, предназначенный для выявления и блокирования мошеннических действий, при сохранении права абонента отказаться от использования сервиса», — говорится в пояснительной записке.

Требования к такому сервису установит Роскомнадзор.

Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.

Автор

Сергей Пропастин
Интеллектуальные права

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Комментарии

1
  • Маргарита Громова
    Владелец бизнеса
    Интересно, как операторы связи будут определять, какие звонки считать мошенническими, и не приведёт ли это к блокировке легитимных вызовов?
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