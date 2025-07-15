Операторов связи предлагают обязать бесплатно включать фильтрацию звонков
14 июля 2025 года депутаты от «СРЗП» внесли на рассмотрение в Госдуму законопроект, обязывающий операторов связи автоматически и бесплатно активировать сервисы фильтрации и блокировки мошеннических звонков.
Изменения хотят внести в закон о связи.
«Предлагаемые поправки обязывают операторов телефонной связи по умолчанию предоставлять каждому абоненту безвозмездный сервис автоматизированной фильтрации входящих вызовов и сообщений, предназначенный для выявления и блокирования мошеннических действий, при сохранении права абонента отказаться от использования сервиса», — говорится в пояснительной записке.
Требования к такому сервису установит Роскомнадзор.
Если закон примут, он вступит в силу со дня его официального опубликования.
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