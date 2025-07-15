С 1 марта 2026 года изменится срок квитанций за ЖКУ

Чтобы исключить задержки с предоставлением квитанции, ее срок перенесут с 1-го числа на 5-е.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что с 1 марта 2026 года изменится срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Вместо 1-го числа предоставлять платежные документы будут 5-го. Так решили сделать, чтобы «исключить любые задержки».

«Данное изменение — шаг к созданию более клиентоориентированной и прозрачной жилищно-коммунальной системы, которая учитывает реальные финансовые циклы и повседневную жизнь граждан», — сказал Владимир Кошелев.

Недавно мы писали, что Генпрокуратура проверит, законно ли растут тарифы на ЖКУ.