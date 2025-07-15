Григоренко: в 2024 году бизнес проверяли меньше, чем в ковидном 2020-м

Правительство доложило о состоянии системы контроля и надзора Госдуме и Совету Федерации.

Госдума и Совфед рассмотрели ежегодный доклад Правительства о государственном контроле и надзоре за 2024 год, сообщается на сайте кабмина.

«Правительство последовательно совершенствует контрольно-надзорную сферу в России. Мы отказались от излишних проверок и внедряем цифровые формы контроля. Это позволяет снижать административную нагрузку на бизнес и оставаться на страже прав наших граждан. Сейчас количество проверок находится на историческом минимуме: в 2024 году их было проведено меньше, чем в ковидном 2020 году», – рассказал зампред Правительства – руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Так, число проверок бизнеса сократилось на 8,2% – до 312 тыс. по итогам 2024 года.

Все чаще проверки проводятся на основе индикаторов риска: с их помощью заранее видят, есть ли на объекте риск нарушения требований. Эффективность таких проверок выросла с 76,6% в 2023 году до 87,3% в 2024 году.

Около 1,2 млн профилактических визитов проведено в 2024 году. Предприниматели оценивают их через Госуслуги, и средняя оценка составляет 9,9 из 10.

Проведен эксперимент по удаленным проверкам компаний с помощью мобильного приложения «Инспектор». С этого года использование мобильного приложения закреплено законодательно.

На портале госуслуг набирает популярность сервис досудебного обжалования. В 2024 году от бизнеса поступило более 7,5 тыс. жалоб, более чем в 2 раза выросло количество ходатайств.