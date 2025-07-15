Минцифры собирается устранить цифровое неравенство: интернет уже провели в 8,5 тысяч населенных пунктов

Чтобы жители малых населенных пунктов получили высокоскоростной доступ в интернет и качественную мобильную связь, Минцифры подключает базовые станции по программе устранения цифрового неравенства.

С 2020 года Минцифры запустило программу устранения цифрового неравенства (УЦН). За время работы к интернету подключили свыше 8,5 тыс. малонаселенных пунктов.

«С 2025 года программа УЦН была расширена и охватила больше населенных пунктов — верхняя граница численности жителей была поднята с 500 до 1 000 человек. Благодаря этому можно еще эффективнее решать вопросы, связанные с повышением доступности телеком-услуг», — сказано на сайте Минцифры.

Основная цель программы — обеспечить жителям сел и деревень высокоскоростной доступ в интернет. Министерство работает по договору с «Ростелекомом» и с T2. Средства выделяют из Резерва универсального обслуживания (туда телеком-операторы переводят часть выручки в качестве неналогового платежа).

По данным на 1 июля 2025 года, к интернету с использованием базовых станций подключили уже 6 337 малых населенных пунктов. Потребление услуг на станциях проекта УЦН на треть выше, чем в среднем по стране.

До конца 2030 года собираются установить базовые станции в 9 242 населенных пунктах.