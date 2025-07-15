Кабмин определил, что за национальный сервис обмена информацией будет отвечать «дочка» VK

Компания «Коммуникационная платформа» будет разрабатывать национальную платформу для обмена информацией. Сервис будет создан на базе мессенджера Max.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 12 июля 2025 года №1880-р, по которому за работу и развитие национального сервиса обмена информацией будет отвечать «Коммуникационная платформа». Эта компания входит в структуру холдинга VK.

«Многофункциональный сервис обмена информацией создается на базе недавно запущенной платформы Max. Ее развитием также занимается указанная компания», — сказано на сайте кабмина.

Платформа будет обеспечивать безопасное общение в мессенджере и доступ к цифровым сервисам от бизнеса и государства.