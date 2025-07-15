Маткапитал можно использовать на высшее образование любого ребенка
Материнский капитал можно направить на оплату образования ребенка, напомнил Минтруд.
Причем можно оплатить образование для любого из детей в семье, не важно, с рождением какого по счету ребенка оформили сертификат.
Кроме того, маткапиталом можно оплатить проживание ребенка в общежитии при вузе или колледже.
Но нужно соблюдать условия:
оплатить обучение можно после того, как ребенку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось 3 года;
ребенок, который будет учиться, должен быть младше 25 лет на момент обучения;
оплатить можно как очное, так и заочное обучение одного или нескольких детей.
Сейчас размер материнского капитала составляет:
912,2 тыс. рублей — на второго ребенка, рожденного после 1 января 2020 года;
690,3 тыс. рублей — на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года или на второго ребенка (при рождении до 1 января 2020 года);
221,9 тыс. рублей — на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого.
Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на Госуслугах, в отделении Соцфонда или в МФЦ, отметил Минтруд.
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