Маткапитал можно использовать на высшее образование любого ребенка

Оплатить образование можно для любого из детей в семье, но нужно выполнить условия.

Материнский капитал можно направить на оплату образования ребенка, напомнил Минтруд.

Причем можно оплатить образование для любого из детей в семье, не важно, с рождением какого по счету ребенка оформили сертификат.

Кроме того, маткапиталом можно оплатить проживание ребенка в общежитии при вузе или колледже.

Но нужно соблюдать условия:

оплатить обучение можно после того, как ребенку, при рождении которого выдан сертификат, исполнилось 3 года;

ребенок, который будет учиться, должен быть младше 25 лет на момент обучения;

оплатить можно как очное, так и заочное обучение одного или нескольких детей.

Сейчас размер материнского капитала составляет:

912,2 тыс. рублей — на второго ребенка, рожденного после 1 января 2020 года;

690,3 тыс. рублей — на первого ребенка, рожденного с 1 января 2020 года или на второго ребенка (при рождении до 1 января 2020 года);

221,9 тыс. рублей — на второго ребенка, если семья уже получала маткапитал на первого.

Подать заявление о распоряжении маткапиталом можно на Госуслугах, в отделении Соцфонда или в МФЦ, отметил Минтруд.