Роскачество разработает стандарт для готового питания в магазинах

Сейчас для магазинов и ресторанов действуют разные требования по реализации и хранению готовой еды. Теперь для магазинов создадут стандарт.

Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках. Это связано с разными требованиями к ресторанам и магазинам по реализации и хранению готовой еды, рассказал руководитель ведомства Максим Протасов.

«К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках», — сказал Протасов.

В нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах есть пробел, добавил он. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. Но это сейчас никак не регламентировано.