Роскачество разработает стандарт для готового питания в магазинах
Роскачество создаст национальный стандарт для готового питания в розничных торговых точках. Это связано с разными требованиями к ресторанам и магазинам по реализации и хранению готовой еды, рассказал руководитель ведомства Максим Протасов.
«К ресторанам, которые реализуют готовую еду, существуют одни требования, а к магазинам – другие. В связи с этим принято решение по созданию национального стандарта на такое питание в розничных торговых точках», — сказал Протасов.
В нормативном регулировании в части реализации готовой еды в торговых точках и магазинах есть пробел, добавил он. При этом сейчас все в большем числе торговых сетей есть возможность съесть продукт прямо за столиками, так как есть готовая кулинария. Но это сейчас никак не регламентировано.
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