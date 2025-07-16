«Честный ЗНАК» будет собирать предложения по оптимизации маркировки

Чтобы сделать эффективной работу бизнеса с маркировкой, ЦРПТ проведет опрос и узнает, какие требования предприниматели считают избыточными.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) вместе с Минпромторгом запускает сбор предложений от бизнеса по оптимизации маркировки товаров.

Многие ассоциации уже планируют найти избыточные или устаревшие требования «Честного ЗНАКА», которые делают работу предпринимателей труднее. Решение по снижению нагрузки коснутся как отдельных товаров, так и общего взгляда властей на маркировку.

«Совместные усилия бизнеса, ЦРПТ и Минпромторга России направлены на выстраивание предсказуемой, технологичной и сбалансированной регуляторной среды, соответствующей задачам развития национальной экономики», — сказали в пресс-службе ЦРПТ.

Президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов считает, что инициатива будет особенно важна для бизнеса в сфере e-commerce. Также в опросе примут участие Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), «Союзмолоко», «Руспродсоюз», «Союзнапитки» и «Русбренд».