Депутаты предлагают ограничить мигрантам сумму переводов за рубеж

Мигрантам предлагается запретить отправлять за границу деньги больше официальный зарплаты. Письмо с такой инициативой направили главе Центробанка Эльвире Набиуллиной депутаты от фракции Новые люди.

Сейчас нет работающих механизмов контроля за соответствием объемом переводимых денег и зарплатой трудовых мигрантов. Это создает условия для легализации незаконных доходов, уклонения от уплаты налогов и вывода капитала за пределы РФ, считают законодатели.

Также предлагается обязать мигрантов представлять декларации с подтверждением легальных доходов при попытке перевести за рубеж сумму, превышающую уровень официальной заработной платы. Кроме того, хотят усилить контроль за финансовыми операциями мигрантов и взаимодействие с банками для выявления и пресечения подозрительных транзакций.