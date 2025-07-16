Налоговый вычет для семей с детьми по долгосрочным сбережениям увеличат до 1 млн рублей
Минфин предлагает увеличить размер налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений на семью с детьми. Законопроект уже отправили на рассмотрение Правительства, сообщается на сайте министерства.
Сейчас единый налоговый вычет в размере 400 тысяч рублей распространяется на взносы по:
долгосрочным сбережениям;
негосударственному пенсионному обеспечению;
страхованию жизни;
инвестициям в фондовый рынок.
Этот лимит увеличат до 500 тысяч для взносов, когда превышение связано со взносами по долгосрочным продуктам в пользу их детей.
То есть максимальная сумма налогового вычета по продуктам долгосрочных сбережений для семьи составит 1 млн рублей, по 500 тысяч рублей для каждого родителя.
Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно. Вычет можно получить в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений.
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