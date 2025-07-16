Госдума приняла закон-2025 о цифровом рубле

15 июля 2025 года Госдума приняла закон, который вводит график постепенного подключения банков и торговых компаний к цифровому рублю до сентября 2028 года.

Этапы внедрения цифрового рубля:

с 1 сентября 2026 года крупнейшие банки обязаны открывать цифровые кошельки, оплачивать товары и услуги, делать переводы и другие операции. Эти же операции станут обязательными для торговых компаний с выручкой более 120 млн рублей, если они обслуживаются в крупнейших банках;

с 1 сентября 2027 года эти же операции будут обязательными для других банков с универсальной лицензией и их клиентов из числа торговых компаний с годовой выручкой от 30 млн рублей;

с 1 сентября 2028 года подключат остальные банки и продавцов с выручкой менее 30 млн рублей в год.

Торговые точки с выручкой до 5 млн за год не будут заставлять принимать оплату цифровыми рублями.

Также закон определяет сроки запуска универсального QR-кода на базе решения Национальной системы платежных карт (НСПК), пишет Банк России.

Через универсальный QR-код можно будут платить с сохранением бонусов и скидок:

через СБП;

сервисами банков;

сервисами рассрочки;

позже – цифровыми рублями.

Банки должны подготовиться к работе с универсальным QR-кодом до 1 сентября 2026 года, но можно раньше. Предоставлять универсальный QR-код НСПК будет оказывать банкам бесплатно.

Цифровые рубли будут ходить в обращении наряду с наличными и безналичными. Открыть кошелек и пользоваться цифровой национальной валютой люди смогут в приложениях банков, подключенных к платформе цифрового рубля Центробанка. Все операции с цифровой национальной валютой для россиян будут бесплатными.