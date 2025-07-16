ФНС пояснила, когда нужны чеки при расчетах между агентом и принципалом

Если агент и принципал – ИП или компании, выбивать чек при расчетах между ними не нужно, кроме расчетов через электронное средство платежа.

Если агент и принципал являются ИП или компаниями, то для расчетов между ними не нужно применять ККТ. Кроме расчетов через электронное средство платежа с его предъявлением: п. 9 ст. 2 закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, указали налоговики в чате ФНС.

В других случаях нужно применять ККТ и оформлять чеки, если иное не указано в ст. 2 закона № 54, добавили инспекторы.

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