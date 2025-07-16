ФНС: получить справку из ЕГРЮЛ в отношении физлица нельзя

Узнать, что физлицо участвует в компаниях как руководитель или учредитель можно через сервис «Прозрачный бизнес».

В чате ФНС задали вопрос – где взять справку, что человек не является юридическим лицом.

«В Едином государственном реестре юридических лиц содержится информация о юридических лицах, зарегистрированных на территории РФ. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ в виде справки о наличии (об отсутствии) информации в отношении физического лица законодательством РФ не предусмотрено», — ответили налоговики.

Получить данные об участии физлица в компаниях в качестве руководителя, учредителя (участника), любое заинтересованное лицо можно через сервис «Прозрачный бизнес» на сайте ФНС. Для этого формируют запрос в разделе «Участие в ЮЛ».

Также можно получить такие сведения через сервис «Обратиться в ФНС России». На обращение ответят в течение 30 дней.