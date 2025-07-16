За махинации с маркировкой сигарет начнут сажать на три года

Тех, кто выпускает табачную продукцию без маркировки, будут привлекать к уголовной ответственности.

15 июля 2025 года депутаты Госдумы во втором и третьем чтениях приняли правительственный закон об уголовной ответственности за производство и оборот табачной продукции без маркировки. Максимальное наказание — лишение свободы на три года со штрафом до 120 тыс. рублей.

Под новый закон попадут те, кто допускает нарушения в крупном размере, если стоимость немаркированной продукции больше 100 тыс. рублей, а также в особо крупном размере — при стоимости свыше 1 млн.

Кроме того, закон изменит ч. 5 ст. 171.1 УК. Если раньше эта норма устанавливала наказание для тех, кто занимается производством, приобретение, хранением, перевозкой или продажей немаркированного алкоголя и сигарет, то сейчас в нее добавили другие товары. Например, жидкости для вейпов.

Также поправки установили лишение свободы до 8 лет и штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей по ст. 327 УК за изготовление и использование поддельных марок. Теперь эта статья будет включать нарушения, связанные на не только с алкоголем и табачными изделиями, но и с другой никотинсодержащей продукцией.