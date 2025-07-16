Страховку по безотзывным вкладам подняли в два раза – до 2,8 млн рублей

Госдума приняла закон-2025 о повышении максимального страхового возмещения по вкладам сроком выше 3 лет.

Максимальное страховое возмещение по рублевым вкладам, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами сроком более 3 лет, увеличили до 2,8 млн рублей. Такой закон 15 июля 2025 года приняла Госдума.

Такие изменения сделают долгосрочные вложения более привлекательными для россиян, считает Минфин. Также это привлечет в банковский сектор долгосрочные ресурсы для финансирования приоритетных трансформационных проектов.

По новому закону лимит по вкладам сроком выше 3 лет, удостоверенным безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованным АСВ, увеличат с 1,4 до 2,8 млн рублей.

Страховка будет рассчитываться отдельно от страхования банковских депозитов и не будет с ними суммироваться. В итоге общая сумма застрахованных накоплений может составить 4,2 млн рублей: 1,4 млн рублей + 2,8 млн рублей.

Снять безотзывный вклад до окончания срока нельзя. Но вкладчик может до окончания срока переуступить его другому лицу. Из-за этого процентная ставка по таким вкладам бывает выше, чем по стандартным депозитам.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.